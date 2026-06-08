Polimi-Cdp, 7 progetti di innovazione e sostenibilità premiati con Impact Award

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori: sono quelle premiate in occasione della seconda edizione dell’Impact Award, promosso da Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dei sette progetti vincitori nel corso dell’evento che si è tenuto presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e che ha visto la partecipazione del Presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, dell’Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e della Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto.

La sfida più grande per aziende e Istituzioni, sottolinea Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, “è coniugare competitività e sostenibilità, garantendo al tempo stesso una transizione che non lasci indietro nessuno. Cdp ha un approccio equilibrato e pragmatico: sosteniamo lo sviluppo del Paese facilitando l’accesso al credito e indirizzando i finanziamenti verso progetti capaci di produrre impatti positivi. Inoltre, guardiamo all’innovazione che oggi più che mai richiede un impegno di sistema. Le esperienze che premiamo insieme al Politecnico di Milano con l’Impact Award sono un esempio chiaro del legame tra sostenibilità e trasformazione digitale”.

I vincitori e i finalisti della seconda edizione dell’Impact Award, aggiunge Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, “raccontano casi concreti di realtà che progettano il futuro in chiave sociale e green, generando impatti reali e misurati grazie anche alle nostre metodologie di valutazione e al lavoro con il Politecnico di Milano. Come emerso dalla ricerca Doxa, aziende ed Enti continuano a vedere gli investimenti in sostenibilità come possibilità di crescita nel medio-lungo periodo. Il compito di Cdp è quello di mettere a disposizione risorse e competenze per promuovere un circolo virtuoso verso una transizione giusta”.



Come università tecnologica impegnata per il bene comune, sottolinea Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, “crediamo che l’impatto vada oltre i risultati ottenuti; è importante anche la capacità di generare nuova conoscenza e opportunità per i territori. L’Impact Award riconosce non solo ciò che è stato fatto, ma anche il potenziale di crescita delle persone e delle iniziative premiate per renderne gli effetti ancora più solidi, trasformando esperienza e conoscenza in valore condiviso”.

