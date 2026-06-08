“Abbiamo condiviso e votato favorevolmente i primi punti all’ordine del giorno, in quanto atti dovuti e legati all’avvio della nuova consiliatura. Diversa, invece, è stata la nostra valutazione sulla modifica dello Statuto comunale e sulla conseguente istituzione della figura del presidente del Consiglio comunale”. Questa la posizione del gruppo di opposizione ‘SiAmo Paduli’, esternata a margine del Consiglio comunale di insediamento.

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