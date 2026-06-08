Dalla Giunta del Comune di Morcone arriva l’ok al progetto esecutivo per il ripristino della viabilità comunale a Contrada Canepino.
Per realizzare le opere l’amministrazione intende utilizzare i fondi stanziati con l’avviso CSR Campania 2023-2027 – “SRD07 – investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – azione 1: reti viarie al servizio delle aree rurali”. L’intervento punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole, delle comunità rurali nonché dell’intera società.
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