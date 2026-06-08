Il Benevento del futuro poggerà le sue basi sulle certezze della scorsa stagione, ma potrà contare pure su innesti di spessore per la categoria. E’ su questa doppia direttrice che ha iniziato a muoversi il mercato del club giallorosso che, rispettando le tempistiche previste a inizio mese, è pronto ad aprire innanzitutto il capitolo dei rinnovi. Tema che interessa in particolare Luca Caldirola, il cui contratto è in scadenza fra poco più di 20 giorni. La volontà delle parti, però, sembra convergere verso una prosecuzione del rapporto. Del resto, il Benevento considera il centrale di Desio un elemento importante del progetto tecnico che dovrà affrontare il campionato cadetto. Non soltanto per le sue qualità, ma anche per il contributo garantito dall’esperienza maturata e alla professionalità a più riprese dimostrata.

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