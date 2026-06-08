Precisamente ammonterebbe a 3.680.585 euro la perdita d’esercizio registrata nel 2025 dalla casa di cura Gepos di Telese Terme. Questo, insieme ad un’«eccedenza» di personale rispetto al «fabbisogno operativo effettivo», sarebbe il motivo per cui la neo proprietaria famiglia Di Pietro ha deciso di avviare una procedura di riduzione del personale da completarsi entro 120 giorni, «ove non evitato o ridotto all’esito del confronto sindacale».

Lo si apprende dalla pec che i proprietari, per mano del rappresentante legale della clinica, hanno inoltrato la scorsa settimana ai sindacati e alle istituzioni del territorio: Cgil Fp, Uil Fp, Cisl Fp Irpinia Sannio, ispettorato del lavoro Benevento-Avellino, direzione generale del lavoro Campania, regione Campania, provincia di Benevento.

Oggi, alle 15, è previsto un tavolo di confronto tra le sigle e i nuovi vertici della clinica telesina, passata negli scorsi mesi dalla famiglia De Vizia – che la fondò circa 25 anni fa – ai citati Di Pietro, noti imprenditori del territorio che attualmente gestiscono, tra le altre, la clinica Athena di Piedimonte Matese, la Sider (con sede sia a Piedimonte che a San Salvatore Telesino) specializzata nella distribuzione all’ingrosso di prodotti siderurgici, e la Villa dei Pini di Avellino, dove passò i suoi ultimi mesi di vita Ciriaco De Mita, allora sindaco di Nusco. Vi si spense il 26 maggio 2022, tre mesi dopo aver compiuto 94 anni, per un’ischemia cerebrale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia