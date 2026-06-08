Il prezzo della Serie B. La promozione in cadetteria è stato sicuramente un traguardo di grande rilievo per il Benevento che però ha avuto – e avrà – anche delle conseguenze economiche. Il salto di categoria, infatti, comporta anche l’attivazione di un particolare obbligo per le società interessate. Si tratta di un meccanismo disciplinato dal Codice di autoregolamentazione della Lega Pro, nato con l’obiettivo di garantire un sostegno economico alla Serie C attraverso le risorse generate dai club che riescono a conquistare la promozione. In sostanza, le società che salgono in Serie B accettano una riduzione della quota di proventi che spetterebbe loro dalla Lega cadetta, consentendo il trasferimento di tali somme alla Lega Pro.

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