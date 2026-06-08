Momenti di apprensione ad Apice per l’allontanamento di un minore ospite di una comunità del territorio. Il giovane allontanatosi senza fornire indicazioni sulla propria destinazione e senza lasciare tracce utili nell’immediatezza, ha fatto perdere ogni contatto, destando forte preoccupazione tra gli operatori della struttura che non lo hanno visto rientrare all’orario stabilito, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri. Ricevuta la segnalazione, i militari della Stazione Carabinieri di Apice hanno immediatamente attivato le ricerche, avviando una tempestiva attività di controllo del territorio e di verifica dei luoghi nei quali il minore avrebbe potuto trovare temporaneo riparo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia