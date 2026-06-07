“Il 25 Maggio 2026, alle ore 13:51, mentre i cittadini di Sant’Agata de’ Goti erano ai seggi, la Giunta Comunale approvava in silenzio la delibera 66 sul Rendiconto finanziario 2025. Una scelta che non può essere casuale: l’unica spiegazione possibile è che si volesse evitare che i cittadini conoscessero la realtà dei conti comunali prima di depositare la scheda elettorale. Il bilancio del Comune non è sano. È in profondo” rosso”. Lo fa presente il gruppo di opposizione consiliare “Radici e Futuro” di Sant’Agata de’ Goti. “Il rendiconto 2025 – proseguono – certifica un disavanzo di oltre 2 milioni e 654.000 euro. Disavanzo significa debiti: soldi che il Comune non ha e che dovrà recuperare nei prossimi anni a spese della comunità, con tasse più alte, tagli ai servizi, meno investimenti.

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