Il Corpo di Polizia Municipale di Benevento ha introdotto la figura del ‘Fleet Manager’, una professionalità già consolidata nel mondo aziendale e nelle organizzazioni private più strutturate, con il compito di coordinare e ottimizzare la gestione dell’intero parco veicoli in dotazione al Comando.

L’iniziativa è un passo avanti nel percorso di modernizzazione del Corpo e presenta un elemento particolarmente significativo: non comporta alcun costo aggiuntivo per l’Ente, essendo realizzata attraverso la valorizzazione delle competenze e delle professionalità già presenti all’interno del Corpo.

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