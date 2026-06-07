Un vantaggio da sfruttare sin da subito per poter costruire la Strega che verrà. La continuità sia in panchina che in dirigenza ha regalato al Benevento la possibilità di proseguire il percorso iniziato lo scorso novembre con la scelta di affidare la prima squadra ad Antonio Floro Flores.

La decisione di poche settimane fa di promuovere Emanuele Padella nel ruolo di direttore sportivo, a stretto contatto con Marcello Carli, ha allontanato tutti i dubbi in vista di un possibile ribaltone nell’area tecnica ed ha spianato la strada del club verso la Serie B. Dalla programmazione iniziale, il Benevento è già passato alla fase operativa: i colloqui serrati per Nicolò Postiglione rientrano nel disegno tracciato dalla società giallorossa che si sta già muovendo, con insistenza, verso la prossima stagione.

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