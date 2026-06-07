“Grazie al circolo di Apice, ai militanti e ai dirigenti: questa Festa è uno spazio di confronto aperto”. È l’esordio del senatore Domenico Matera, che rilancia subito il perimetro politico e amministrativo del Sannio. Il punto centrale del suo intervento è il ruolo delle aree interne, che – sottolinea – “da problema da gestire devono diventare risorsa strategica del Paese”.

Nel richiamo al Sannio, Matera intreccia spopolamento e vitalità economica: da un lato le difficoltà strutturali, dall’altro imprenditori, associazioni e amministratori locali definiti “coraggiosi e dinamici”.

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