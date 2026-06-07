Nominata e insediata la commissione che dovrà sovrintendere alle valutazioni relative alle adesioni effettivamente pervenute riguardo l’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione, nell’ambito del perimetro urbano del Comune di Benevento, di un immobile da destinare a sede della Farmacia Territoriale di Benevento, che si concluderà con la stipula di un contratto di locazione.
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