Da ‘Una voce per Padre Pio’ un appello per la pace: il 13 giugno in onda su Rai 1

Un appello per la pace nel mondo è stato lanciato dal palco di Pietrelcina in occasione della ventisettesima edizione di ‘Una Voce per Padre Pio’, la storica trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier.

L’edizione 2026 del programma nato da un’idea di Enzo Palumbo ha riunito anche quest’anno grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Anna Oxa, Fausto Leali, Orietta Berti, Fabrizio Moro, Amii Stewart, Michele Bravi ed Elettra Lamborghini, mentre l’Orchestra ‘Suoni del Sud’ è stata diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

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