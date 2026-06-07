Anche questo weekend Campolattaro si è ritrovato a fare i conti con la carenza di acqua corrente con conseguenti gravi disagi per la cittadinanza.

Due imprevisti hanno indotto l’ente gestore a chiudere i rubinetti ai cittadini. Nella giornata di venerdì l’Alto Calore ha comunicato un guasto sulla condotta adduttrice che ha comportando una riduzione dell’afflusso d’acqua ai serbatoi del Comune, sai del serbatoio PIP che del serbatoio capoluogo.

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