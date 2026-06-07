La chiusura del parco, come da attese, ha provocato malumori e un confronto politico serrato. E non poteva essere altrimenti: il Jurassic Samnium, area attrezzata con passerelle sospese tra alberi e riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale, è durato poco più di due settimane.

L’amministrazione Rocco l’ha inaugurata il 16 maggio, mentre venerdì scorso il neo sindaco Parziale ha annunciato che il parco ha chiuso i battenti il 1° giugno perché i fondi impegnati per l’apertura sono già finiti. Lo ha fatto in base a informazioni rese dal settore tecnico: “L’8 maggio è stato affidato alla ditta San Marino Adventures srl il servizio di gestione del Parco avventura e di formazione del personale addetto per i primi tre mesi di attività, limitatamente ai fine settimana – si legge in una comunicazione interna -; su richiesta della precedente amministrazione il servizio è stato svolto non soltanto nei fine settimana, ma per complessive 14 giornate concentrate nell’arco di tre settimane, determinando di fatto l’esaurimento delle risorse economiche stanziate per l’apertura del parco. Pertanto, essendo venuto meno il personale dedicato alla gestione della struttura, il Parco avventura è stato chiuso al pubblico a decorrere dal 1° giugno 2026”.

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