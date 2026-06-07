Castelpoto – Assessori e deleghe, Fusco scopre le carte

Ad oggi, dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, Castelpoto è l’unico comune ad aver già archiviato la pratica delle nomine sia degli assessori che delle deleghe. Lo ha fatto in tempi brevissimi il tre volte confermato sindaco Vito Fusco, uscito vincitore dalle urne con 491 voti contro i 337 della sfidante Serena Marcarelli.

Il criterio usato dalla fascia tricolore per scegliere i due membri dell’esecutivo cittadino – tanti ne prevede la normativa per i comuni sotto i 3.000 abitanti – è quella ormai consolidata delle maggiori preferenze.

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