Una gestione ormai fuori controllo, che si trascina da mesi tra disservizi continui, ordinanze d’urgenza e una preoccupante nebbia sul futuro dei lavoratori.

I consiglieri di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Marialetizia Varricchio, hanno depositato richiesta urgente di consiglio comunale affinchè si discuta nella dovuta sede della crisi del Trasporto Pubblico Locale e dei nodi irrisolti del passaggio di cantiere tra Trotta Bus Services S.p.A. e Air Campania S.p.A.

“La mobilità a Benevento è al collasso e a pagarne il prezzo sono i cittadini più deboli, lavori e studenti”, attaccano i consiglieri di opposizione. “Siamo di fronte a un degrado operativo insostenibile, con autobus costretti a rientrare in deposito perché non idonei alla circolazione.

Muoversi in città è diventato un terno al lotto e una questione di sicurezza pubblica”.

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