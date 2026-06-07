Una stagione da protagonista assoluto, quella della consacrazione definitiva. E ora un salto verso la sua nuova dimensione, costruita su coordinate da Serie B. Con il trionfo in giallorosso, Antonio Prisco è riuscito a ritagliarsi un posto tra i grandi ed ora è pronto a reclamare il suo spazio anche tra i cadetti. Punto di riferimento assoluto della Strega in Serie C dall’alto dei suoi 22 anni, il centrocampista sbocciato nel settore giovanile sannita si presenta in seconda serie con un rendimento da applausi e con un ruolo cruciale nel progetto giallorosso. Alla sua seconda avventura con la maglia del Benevento, Prisco è riuscito a limare i dettagli che lo avevano frenato nel 2024/2025, con Auteri in panchina, prendendosi la scena domenica dopo domenica. Un percorso di crescita affrontato sotto l’ala protettiva di Mattia Maita, fondamentale nella sua scalata nel cuore della Strega verso quei livelli da categoria superiore vissuti costantemente dall’ex Bari.

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