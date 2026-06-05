Un controllo di routine all’ingresso del Tribunale di Benevento si è trasformato in una denuncia per un uomo di 70 anni, originario di Sant’Agata de’ Goti. L’anziano si era recato ieri a Palazzo di Giustizia per assistere a un processo, accompagnato dal suo legale. I problemi sono iniziati al varco di sicurezza quando il personale di vigilanza ha chiesto all’uomo di svuotare le tasche dei pantaloni e del giubbotto prima di passare sotto il metal detector.

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