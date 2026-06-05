Mimmo Matera, senatore di Fratelli d’Italia, riflette sulle prossime provinciali e sulla festa di oggi e domani ad Apice.

Come nasce questa prima Festa Tricolore di Apice?

“Nasce innanzitutto dall’impegno e dall’entusiasmo del Circolo di Fratelli d’Italia di Apice, che ringrazio per il grande lavoro organizzativo svolto. Abbiamo voluto fortemente questa festa perché crediamo che la politica debba tornare a vivere tra le persone, nelle piazze, nei luoghi delle comunità. In un tempo in cui tutto sembra consumarsi sui social o nelle trasmissioni televisive, noi continuiamo a pensare che il confronto diretto, l’ascolto e la presenza sul territorio siano elementi insostituibili”.

Parlerete di aree interne e di questioni giovanili. Con Donzelli, affronterete il tema del prossimo appuntamento elettorale. Lei gonfierà il petto: nel Sannio FdI ha ottenuto alle Regionali la percentuale più elevata.

“I risultati ottenuti nel Sannio sono motivo di soddisfazione, ma soprattutto rappresentano una grande responsabilità. Non è la prima volta che FdI raggiunge risultati importanti sul territorio. Già alle Regionali del 2020 Fratelli d’Italia è stata la prima forza della coalizione in termini percentuali, così è stato alle politiche del 2022 ed alle europee del 2024. Anche questa volta, alle regionali di novembre 2025, abbiamo registrato una straordinaria affermazione del partito e del nostro candidato Mario Ferraro. È un risultato che premia il lavoro svolto negli anni e il radicamento costruito nei comuni del Sannio”.

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