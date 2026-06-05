Paduli, Ranaldo resta vicesindaco: l’equilibrio di genere incide più delle preferenze

Si è aperto ieri sera formalmente il terzo mandato consecutivo del sindaco di Paduli Mimmo Vessichelli, con la seduta di Insediamento del nuovo Consiglio scelto dal voto del 24 e 25 maggio.

Vessichelli ha giurato sulla carta, per poi nominare la nuova squadra che lo affiancherà nelle decisioni di maggiore rilievo.

Come da attese, la necessità di inserire in giunta quote rosa ha inciso maggiormente rispetto alla preferenze raccolte: nell’esecutivo entrano Nicola Ranaldo, che viene confermato vicesindaco, affiancato da Alessandro De Lucia, Ornella Mazzeo e Camilla Minicozzi.

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