Il giorno dopo il rogo, scattano le misure. Nella mattinata di ieri, 4 giugno 2026, il sindaco di Montesarchio, l’avvocato Carmelo Sandomenico, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare, in via estremamente prudenziale, la salute pubblica introducendo restrizioni per l’agricoltura e il consumo di alimenti.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota ufficiale inviata dall’Asl di Benevento che, in virtù del principio di massima precauzione, ha chiesto interventi immediati per scongiurare i rischi legati alla eventuale ricaduta di eventuali sostanze tossiche sui terreni circostanti. I divieti resteranno in vigore fino a quando l’Arpac non fornirà i risultati ufficiali dei campionamenti ambientali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia