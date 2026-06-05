E’ stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 46enne di origini napoletane, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex compagna.
Operazione degli agenti del commissariato di Telese Terme in cooperazione con agenti del commissariato Ponticelli di Napoli; il provvedimento – emesso dal Gip di Benevento su richiesta dell’uffucio giudiziario inquirente sannita, guidato dal procuratore Nicola D’Angelo – impone al 46enne non solo il tassativo divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo, ma anche l’obbligo di mantenere una distanza di almeno mille metri da lei e dai luoghi da lei abitualmente frequentati, il tutto sotto il controllo stringente del braccialetto elettronico.
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