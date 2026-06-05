La continuità tecnica in un campionato dove l’instabilità la fa da padrone. E’ la scelta in controtendenza fatta dal Benevento che ha deciso di dare piena fiducia a Floro Flores, pur trovandosi in un contesto in cui regna la frenesia e la pazienza non viene premiata. I numeri mettono in evidenza una tendenza poco tranquillizzante per il calcio cadetto. Il torneo di Serie B, infatti, è tra i primi al mondo per percentuale di squadre che hanno esonerato i propri allenatori nel corso della stagione da poco conclusa. Più della metà delle formazioni ha cambiato tecnico. Ma l’instabilità non si misura soltanto col numero degli esoneri.

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