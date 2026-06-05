Da un’idea della Fondazione Luigi Sodo, presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, in collaborazione con l’autore televisivo Gabriele Di Marzo, l’Istituto Luigi Sodo guidato da Don Alfonso Salomone e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, torna il Premio Nazionale “Luigi Sodo”, giunto alla sua seconda edizione.

Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, figura di riferimento internazionale per il dialogo, la pace e la presenza cristiana in Terra Santa.

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