L’app Guardia del Campo è pronta al suo primo test. Elaborata dall’ingegnere di origini guardiesi Angelo Sebastianelli per offrire agli agricoltori del territorio una piattaforma gratuita sulla quale poter accedere a preziose informazioni circa lo stato dei terreni e del clima, l’applicazione si avvia adesso ad un progetto pilota in collaborazione con EcoSensors System e Cantine Foschini.

In pratica, sensori per l’agricoltura di precisione (EcoSensors, sviluppati dall’azienda toscana Syde Srl) verranno installati nei vigneti dell’azienda Foschini.

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