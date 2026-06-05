Giunta pronte a Foiano e Reino, mentre Castelfranco pensa a una turnazione

Cominciano a delinearsi i nuovi contorni delle amministrazioni dei Comuni fortorini che sono andati al voto nell’ultima tornata elettorale.

A parte l’emersione di nuove minoranze, nulla è cambiato a Reino, Castelfranco in Miscano e Foiano di Val Fortore, che hanno riconfermato i Sindaci uscenti.

Mentre a Foiano e Castelfranco la campagna elettorale non ha lasciato sconti, essendo caratterizzata da un forte dibattito pubblico, a Reino le cose sono andate diversamente, e la rielezione di Antonio Calzone è scivolata in un clima di serenità, complice la mancanza di un’alternativa.

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