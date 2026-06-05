Terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura “spaccata” sul bivio in predicato per l’ex sindaco di Bari ed ex presidente della Puglia Michele Emiliano, per 23 anni in aspettativa.
Emiliano è pronto per tornare a fare il magistrato: potrebbe divenire consulente della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni lavoro in Italia, o in alternativa rientrare in servizio come giudice presso il Tribunale di Benevento.

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