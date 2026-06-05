Si è tenuto ieri, a Napoli, un incontro tra una delegazione della Comunità Montana del Fortore, composta dal presidente Zaccaria Spina, dal vice-presidente Giuseppe Addabbo e dal sindaco di San Marco dei Cavoti Angelo Marino, e l’assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio. Al centro le prospettive di sviluppo delle aree interne e, in particolare, all’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai) del Fortore.

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