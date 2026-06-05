Di nuovo la Serie B, un’estate dopo. Mattia Maita ritrova la sua comfort zone, ma questa volta con la maglia del Benevento: un ritorno al passato per il centrocampista, oggi faro della Strega e punto di riferimento perenne della squadra di Antonio Floro Flores.

Simbolo della stagione appena conclusa dai giallorossi con il double tra girone C e Supercoppa, il classe ’94 di Messina nel Sannio avrà la possibilità di rimettersi in gioco nella sua categoria, tra le coordinate che hanno accompagnato gran parte della sua carriera.

Le tre stagioni precedenti all’approdo in giallorosso ritagliano tutte la Serie B come scenario preferito da parte di Maita, in maglia Bari: una somma da 97 presenze tra i cadetti alle quali si aggiunge l’unica vissuta con la Reggina. Quella in amaranto, però, era davvero un’altra epoca: stagione 2010/2011, 17 anni ancora da compiere e una giornata che regalò il debutto tra i professionisti al centrocampista dei calabresi contro un Sassuolo speciale, quello di Andrea De Falco.

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