Si è concluso a Benevento il processo di primo grado davanti alla Corte di Assise, che ha visto la condanna a 7 anni di reclusione per un uomo di San Benedetto del Tronto, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della figlia di otto anni della sua compagna. Il caso era inizialmente approdato davanti al Tribunale ordinario, ma la Corte di Cassazione aveva successivamente stabilito la competenza della Corte di Assise proprio in ragione della particolare gravità dei reati contestati.

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