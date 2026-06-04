Sono tanti e dal potenziale grande impatto gli obiettivi che l’amministrazione comunale intende raggiungere attraverso una nuova variante al Piano urbanistico.

Domenica scorsa abbiamo parlato dell’indirizzo fornito dalla giunta Ricci, decisa ad affidare la redazione della documentazione a professionisti esterni al Comune.

Stop al consumo di suolo – forse il più sentito dalla comunità -, designazione di una area destinata ad artigianato e logistica, rigenerazione urbana. Sono solo alcuni dei paletti che faranno da riferimento ai tecnici che riceveranno l’incarico.

Sul tema, la sollecitazione del capogruppo di ‘San Giorgio protagonista’ Maurizio Bocchino, che nel precedente mandato, nel ruolo di vicesindaco e delegato all’urbanistica, ha deciso con la sua maggioranza di “cancellare” la variante precedentemente approvata dalla giunta Pepe, riportando lo strumento di programmazione del territorio al 2014.

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