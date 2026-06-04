In un Teatro Romano gremito è stata proclamata la sestina che il prossimo 8 luglio si contenderà il Premio Strega (questi i titoli: I convitati di pietra, Platone, La sonnambula, Donnaregina, Lo sbilico, Vedove di Camus). A destare curiosità, però, è stato anche il breve colloquio tra Clemente Mastella ed il duo di Forza Italia Francesco Rubano e Fernando Errico. Oggetto dello scambio di opinioni sarebbe stata la vicenda Martusciello, ossia il via libera della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo alla revoca dell’immunità del parlamentare europeo coinvolto nella vicenda Huaweigate. Di eventuali questioni locali non si sarebbero occupati ma, in ogni caso, sembrano remoti i tempi nei quali soprattutto il sindaco di Benevento ed il deputato di Puglianello si ignoravano accuratamente.