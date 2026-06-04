Un grave rogo è scoppiato all’interno di uno stabilimento situato nell’area industriale alla periferia di Montesarchio. Il fuoco ha colpito i locali adibiti a magazzino di una ditta, che ospitano nella stessa struttura anche la zona uffici.

Subito dopo la segnalazione dell’emergenza, si è attivata la macchina dei soccorsi con il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Bonea, dalla sede centrale di Benevento e da San Marco dei Cavoti. A supporto delle operazioni sono giunte squadre anche dai comandi provinciali di Avellino e Caserta, oltre ai carabinieri della Compagnia locale per gli accertamenti di rito.

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