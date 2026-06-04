Padova, con programma Me.Mo. Scuola Galileiana di Studi Superiori accompagna scelte dei giovani

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Padova, 4 giu. – (Adnkronos) – In Italia il contesto economico, sociale e territoriale continua a incidere in modo significativo sulle opportunità educative e sull’accesso all’università. Lo evidenziano i dati dell’University Report 2025: la quota di giovani tra i 25 e i 34 anni con istruzione terziaria si attesta al 29,4%; l’abbandono scolastico resta superiore alla media europea (11,5% contro 9,5%) e la disoccupazione giovanile raggiunge il 20,3%, con una percentuale di Neet oltre il 15% e punte del 27,2% nel Mezzogiorno. Sempre In Italia, secondo l’ultimo rapporto Education at a Glance 2025 dell’Ocse, solo il 15% dei figli di genitori senza diploma arriva all’Università.
È per rispondere concretamente a questo scenario che la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, attraverso il programma ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale ospiterà, dal 9 all’11 giugno, tre giornate di internship residenziale con studenti e studentesse provenienti da tutta Italia. Le giornate – si segnala in una nota – “rappresentano un primo momento di incontro in presenza previsto dal programma nazionale gratuito di orientamento universitario, promosso dalla Scuola padovana, e rivolto ad allievi e allieve del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Un’iniziativa nata per accompagnare giovani talentuosi nel superamento di eventuali ostacoli socioeconomici, favorendo l’accesso all’università e scelte formative consapevoli”.
Questo primo momento residenziale coinvolgerà studenti e studentesse selezionati per merito e origine socioeconomica, provenienti diverse tipologie di istituti scolastici e consentirà loro di avvicinarsi concretamente al mondo universitario e conoscere le opportunità, non solo formative, che la Scuola Galileiana e l’Università nel suo complesso mette a disposizione. Il calendario delle tre giornate prevede lezioni, laboratori, attività di gruppo e momenti di confronto diretto con docenti universitari, tutor e studenti delle Scuola Universitaria Superiore, proponendo un’esperienza immersiva e orientativa di alto valore formativo.
Promosso dalla rete Merita, che riunisce, insieme all’istituto d’eccellenza patavino, altre quattro Scuole Universitarie Superiori italiane – l’istituto ideatore del programma Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore, il Collegio Superiore dell’Università di Bologna e la Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università di Roma – il progetto ha l’obiettivo di favorire una maggiore equità nell’accesso alla formazione universitaria, valorizzando il talento e ampliando le opportunità di mobilità sociale.
Me.Mo. consiste in un programma completamente gratuito di orientamento e mentoring individuale rivolto a un gruppo selezionato di studentesse e studenti iscritti al quarto anno delle scuole secondarie superiori a cui offrire un percorso di orientamento per affiancarli e sostenerli nella delicata fase della scelta universitaria. Il programma annuale strutturato e continuativo accompagna gli studenti lungo l’intero anno scolastico con incontri a livello regionale, lavori di gruppo, attività in remoto e una internship residenziale a cui si affianca l’attività di mentoring del gruppo delle allieve e degli allievi universitari. Si sviluppa nell’ambito di Merita – La rete per il talento, composta dalle principali Scuole Universitarie Superiori italiane, e mira a rafforzare il ruolo dell’orientamento come strumento di equità sociale e mobilità educativa. Il programma riceve i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La scuola di eccellenza dell’Università di Padova offre gratuitamente ogni anno a 30 tra studenti e studentesse selezionati e meritevoli la possibilità di prendere parte a un percorso formativo quinquennale, magistrale e dottorale personalizzato e di alto livello da affiancare al percorso universitario. Al termine del percorso gli studenti ottengono un diploma equiparato ad un master di secondo livello. La scuola oggi è diventata una struttura che accoglie più di 170 allievi, composta da tre classi, una per ogni corso: scienze morali, scienze naturali e scienze sociali. Oltre alla didattica, sono assicurati pasti e alloggio gratuiti per tutta la durata del percorso, bonus didattica per l’acquisto di testi e un bonus mobilità.

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