Ridotto il flusso finanziario generato dalle violazioni del Codice della Strada nel capoluogo sannita tra 2025 e 2024, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno.

Per Palazzo Mosti nel 2025 incasso riscosso per 651.974 euro. Nel 2024 era stato invece di 854.038 euro. Di pari passo ridimensionamento anche dei reversali destinati al miglioramento della segnaletica e a investimenti in sicurezza, passati da 461mila a 339mila euro.

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