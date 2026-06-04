Matticoli trova casa. Da ieri – ma il provvedimento del segretario Riccardo Feola è datato diverse settimane addietro – la funzionaria del Comune di Benevento, indagata nella vicenda Santamaria, ha un suo ufficio presso il settore Lavori pubblici. Ha lasciato l’Urbanistica, ma ha preservato il ruolo di “elevata qualificazione”, vito che le è stato ritagliato quello di responsabile delle Politiche abitative essendo a capo di 3/4 dipendenti che, per il momento, non hanno potuto seguirla ai lavori pubblici.

Un trasferimento complicato quello di Antonella Matticoli, a differenza dello spostamento della dirigente dell’Urbanistica Antonella Moretti, assegnata prima alla Cultura ed ora all’Istruzione, ma in tempi record.

Non sappiamo se la decisione del segretario Feola (dice di aver firmato da tempo ma l’ufficializzazione è di ieri) sia stata rallentata dalla necessità di verificare i contenuti della denuncia presentata dall’avvocato Roberto Prozzo che ha segnalato illegittimità allo stesso Segretario Generale, al Sindaco, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia