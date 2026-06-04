Giugno è appena iniziato, il prossimo campionato aspetta ancora di conoscere l’ultima tessera del suo mosaico ma in Serie B il mercato che coinvolge gli allenatori sta vivendo già le sue ore più calde. Il Benevento con la fiducia a Floro Flores assicurata dopo la vittoria del campionato di Serie C – il rinnovo in giallorosso è arrivato a distanza di pochi giorni dal pomeriggio splendido di Salerno – si è tirato fuori dalle corse pazze in panchina. Lo stesso hanno fatto anche Arezzo e Vicenza che ripartiranno anche tra i cadetti da Bucchi e Gallo dopo le meravigliose avventure nei rispettivi gironi, chiuse festeggiando il grande traguardo. Cambiamenti in arrivo per le società chiamate alle dure rivoluzioni, come quelle appena retrocesse dalla Serie A.

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