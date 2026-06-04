Ci sono serate in cui il dolore si trasforma in speranza e la mancanza diventa presenza viva attraverso l’affetto di un’intera comunità.

Il 1° Memorial in ricordo di Vincenzo Massaro, tenutosi il 1° giugno in Piazza IV Novembre a Frasso Telesino, è stato tutto questo: un abbraccio collettivo che non dimenticheremo mai.

Come famiglia, desideriamo esprimere la nostra più profonda e commossa gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata e a chi ha voluto essere presente per onorare la memoria del nostro amato Vincenzo.

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