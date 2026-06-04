Dopo Dugenta, paese di cui è originario, anche Melizzano ha deciso di tributare al pugile Dario Sapone un riconoscimento istituzionale per aver raggiunto, il 10 aprile scorso, il prestigioso successo di campione italiano di pugilato, categoria supergallo. La cerimonia, organizzata dal presidente dell’associazione anziani Il Tiglio Egidio Aldi, si è svolta nella sala consiliare del comune alla presenza del sindaco di Melizzano Francesco Galietta, del sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo e del presidente della Pro Loco melizzanese Armando Valle. Tanti i contributi che hanno arricchito la serata. Tutti improntati a sottolineare i valori del sacrificio e della costanza come elementi essenziali dello sport e della vita. Valori che il sannita Sapone ha dimostrato di rappresentare al meglio. Oltre agli incontri sul ring, infatti, Sapone porta avanti anche il lavoro in fabbrica nella città di Ferrara, dove oggi vive. Un esempio, il suo, di perseveranza, di dedizione, di fede in un sogno. Un sogno che, come lui stesso ha raccontato, nasce quando, ancora undicenne, inizia a frequentare la palestra Medaglia D’Oro di Marcianise.

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