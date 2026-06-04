Sei terzini sinistri in organico mettono il Benevento davanti alla necessità di fare selezione. La corsia mancina rappresenta sicuramente uno dei nodi principali nel processo di rinnovamento dell’organico da mettere a disposizione di Floro Flores. La squadra mercato della Strega è chiamata a definire il futuro di diversi elementi, ma molto se non tutto – dipenderà dal destino di Andrea Ceresoli. Il laterale di Treviglio è considerato dalla dirigenza di via Santa Colomba un tassello importante per il progetto tecnico che sta prendendo forma in vista della prossima stagione di Serie B.

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