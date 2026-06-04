Il quadro che emerge dal report Autoscout 24 pubblicato nelle ultime ore è quello di una mobilità green ancora in salita per la Campania e anche per il Sannio. Certo, Benevento è prima per incidenza di ibride sul totale in circolazione (3,8%) ed ha un tasso di Euro 6 superiore alla media regionale con il 28,9 per cento ma i dati restano inferiori alla media nazionale con le Euro 0-Euro 1-Euro 3 e Euro 4 (poco più di 108mila veicoli) che rappresentano il 55,6 per cento del circolante (poco più di 194mila autoveicoli). Nel beneventano bassissima la diffusione di auto elettriche. Sono lo 0,3 per cento.

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