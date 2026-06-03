Dopo il crollo sul campo Mellusi, a causa della fragilità di un’alberatura e delle violente raffiche vento, via Mustilli è rimasta chiusa dal 16 maggio scorso, per consentire valutazioni sulla sussistenza di rischi.
Un grosso grattacapo per la mobilità in centro, poiché l’arteria rappresenta un tratto strategico, ,contigua al terminal bus cittadino ‘provvisorio’ (dopo la chiusura per lavori Pnrr e ridestinazione uso di quello nell’ex campo sportivo del ‘La Salle’).

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