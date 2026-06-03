«In riferimento agli articoli apparsi negli ultimi giorni riguardanti vicende amministrative del Comune di Solopaca, riteniamo opportuno chiarire la posizione del gruppo di opposizione, anche alla luce delle osservazioni rivolteci circa un presunto silenzio».
I consiglieri di minoranza Domenico Galdiero, Ernesto Aceto, Elena Leone e Giuseppe Stanzione, nel proprio comunicato, si riferiscono al caso delle dimissioni del vicesindaco ingegnere Giuseppe Canelli, a maggio del 2025, un mese dopo che il comune di Solopaca aveva bandito un concorso per un posto da “Funzionario Tecnico – Elevata Qualificazione”.
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