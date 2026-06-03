Piccola-grande scossa tra i meloniani di Sant’Agata de’ Goti. Il consigliere comunale di maggioranza di Palazzo San Francesco, Michele Iannotta, annuncia ufficialmente il suo addio a Fratelli d’Italia dopo anni di intensa militanza e prima linea sul territorio. Una decisione sofferta ma irrevocabile, nata a seguito degli ultimi risvolti elettorali. “Dopo un’attenta e sofferta riflessione – fa presente il medesimo – ho deciso di lasciare l’incarico di Segretario politico provinciale di Fratelli d’Italia prendendo atto delle diverse scelte politiche operate dal coordinamento provinciale al termine di questa tornata elettorale, scelte che hanno determinato una chiara divergenza nei confronti della mia persona”.

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