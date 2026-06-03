Multe sulla Telesina, in crescita gli incassi per i Comuni: 2,7 milioni solo nel 2025

Statale Telesina non solo temibile sul fronte degli incidenti, ma anche per le tasche degli automobilisti. La sigla dei consumatori Codacons ha stilato un report sui verbali stradali nel 2025, pubblicato ieri, e dal quale emergono dati di rilievo in relazione alla Statale ‘Telesina’, dove in controtendenza rispetto la dinamica generale le multe sono aumentate in quanto a importo: da 2,2 milioni del 2024 a 2,7 milioni del 2025.

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