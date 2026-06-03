L’azzurro come rappresentazione perfetta del talento esploso in Serie B. Questa sera la Nazionale sperimentale di Silvio Baldini sarà in scena nell’amichevole allo Stade de Luxembourg contro i padroni di casa del Lussemburgo: un test che, formalmente, servirà solo a rendere ancor più amara la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale da parte degli Azzurri dell’ormai ex ct Gattuso.

Ma sarà anche l’occasione per vedere all’opera tra i grandi gran parte degli Azzurrini protagonisti con lo stesso Baldini in Under 21 e, in particolare, al centro dei riflettori nell’ultimo campionato di Serie B. Tanta cadetteria tra le scelte dell’ex allenatore del Pescara, protagonista con il Delfino di una storica cavalcata verso la seconda serie prima di accettare la corte azzurra.

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