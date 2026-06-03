Tutto pronto per la Prima Festa Tricolore, in programma il 5 e 6 giugno presso la villa comunale di Apice.

Due giornate dedicate al confronto politico, alle aree interne, ai giovani, allo sport, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici nazionali e regionali, amministratori e associazioni.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli interventi di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia; del viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli; del sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, coordinatore regionale FdI; del senatore Sergio Rastrelli (FdI); del senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale Sannita FdI; del deputato Marco Cerreto (FdI); dell’europarlamentare Denis Nesci, membro della Commissione per lo Sviluppo regionale (Regi); e dell’europarlamentare Alberico Gambino (FdI).

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