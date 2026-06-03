Conte: “Due anni di forti emozioni e grande passione, grazie di cuore Napoli”

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Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore NAPOLI”. Così su Instagram Antonio Conte saluta Napoli a qualche giorno di distanza dall’annuncio della fine del rapporto tra il tecnico salentino e il club di Aurelio De Laurentiis.
In due anni sulla panchina degli azzurri Conte ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Al suo posto il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri.

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