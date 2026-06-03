Nella canonica, folta cornice di pubblico degli esordi, si è svolto ieri a Calvi l’insediamento della nuova amministrazione guidata da Vincenzo Parziale.
Canonica non è stata invece l’osservanza del patto di non belligeranza che solitamente accompagna la prima seduta del mandato. Non tanto, come vedremo, per la questione del presidente del Consiglio comunale, quanto per i rilievi posti alla presentazione delle linee programmatiche, entrambe iniziative del gruppo di opposizione ‘Per Calvi’. Non è mancata una notizia dal grosso rilievo, legata all’avanzamento dei lavori dell’asilo nido.

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